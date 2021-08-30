Ворота Чорного моря. Чому Україна готується воювати за острів Зміїний

Острів Зміїний - це клаптик кам'янистої суші в Чорному морі в 37 км від одеського узбережжя. У стародавні часи на ньому був споруджений храм міфічного героя Ахіллеса, а зараз він може стати черговою гарячою точкою в війні України та Росії. Чим важливий острів Зміїний і як Україна готується його захищати – нижче в матеріалі РБК-Україна.

Острів Зміїний займає площу всього близько 20 гектарів, в найвужчому місці його ширина не більше 90 метрів, а в найширшому – приблизно 560. Довжина зміїного - 660 метрів. На цій мініатюрній ділянці суші з 2008 року розташовується селище Біле, в якому офіційно прописані 50 осіб. Тут також є прикордонна застава, музей, маяк і дослідницька станція.

Як свідчать давньогрецькі легенди, саме на цей острів, який тоді називався Левка ("Білий") був перенесений прах Ахіллеса. Герой Троянської війни, як відомо, загинув, вражений в п'яту стрілою Аполлона. В VI столітті до н. е. на пустельному і безлюдному острові був споруджений храм, до якого припливали з дарами мореплавці. Також за легендою на острові захований Щит Ахіллеса. Цю міфічну реліквію так і не знайшли, а сам храм був зруйнований при будівництві маяка в середині XIX століття.

Але не ці обставини роблять Зміїний унікальним і стратегічно важливим об'єктом для України. Це єдиний острів у західній частині Чорного моря, який є фактично "воротами" на шляху до портових міст Північного Причорномор'я і до гирла річки Дунай.

Великий розподіл в морі

За свою багатовікову історію Зміїний не раз переходив з рук в руки. Тут господарювали стародавні греки, скіфи, римляни, солдати Османської та Російської імперій. До того як у 1948 році перейти до складу Української СРСР острів належав Румунії. Про це у своїй статті від 12 липня окремо згадав президент РФ Володимир Путін.

Передачу острова Зміїний він поставив в ряд з "незаконним", на його думку, приєднанням Криму до УРСР. Таким чином президент країни-агресора обґрунтовував свою тезу про "штучність" формування України як держави.

Але претензії щодо Зміїного має не тільки РФ. На початку 2000-х після виявлення значних запасів нафти і газу на Чорноморському шельфі Румунія заявила про свої права на цю ділянку.

Острів Зміїний перейшов під контроль України більше 70 років тому (фото: president.gov.ua)

У вересні 2004 року її уряд подав до Міжнародного Суду ООН позов (меморандум) проти України щодо приналежності морського простору навколо Зміїного. Основний аргумент Румунії - "острів Ахіллеса" є зовсім не островом, а скелею. Відповідно, територія навколо нього це континентальний шельф румунського берега і на нього повинна поширюватися виняткова економічна зона.

Проблема в тому, що протокол про передачу острова Зміїний від 1948 року тільки встановлював крайню точку державного кордону СРСР на ньому, але ніяк не регулював питання кордонів континентального шельфу і економічної зони навколо. В першу чергу, це пов'язано з тим, що власне закріплення цих понять в міжнародному праві відбулося набагато пізніше.

Примітно, що під час слухань в Міжнародному Суді ООН представники Румунії прямо апелювали до незаконності передачі острова Зміїний в 1948 році. За їх словами, цей документ нібито не був ратифікований місцевим парламентом і був прийнятий під тиском Радянського Союзу.

Втім, представник України на тому процесі, Надзвичайний і Повноважний посол Володимир Василенко підкреслює, що питання законності передачі територій в україно-румунському спорі суд ООН не вирішував.

"Міжнародний суд ООН не розглядав питання приналежності острова Зміїний тій чи іншій державі. Суд виходив з того, що острів є частиною території України", – пояснив він РБК-Україна.

Ніяких перспектив у ініціативи з перегляду кордонів, затверджених міжнародними договорами, Василенко також не бачить.

Рішення щодо україно-румунського спору найвища міжнародна судова інстанція винесла на початку лютого 2009 року. Феміда відкинула запропоновану Румунією лінію морського кордону, яка огинає український острів по дузі і піднімається вгору і на схід до берегів Криму. Не знайшла підтримки і українська версія кордону, лінія якої велася б від Зміїного вниз паралельно румунському берегу.

Напруга навколо острова змусила Україну посилити військовий контингент (фото: president.gov.ua)

Суд ООН визнав український Острів настільки "малозначним" для визначення морських кордонів, що просто вирішив його не враховувати. Трибунал зазначив, що не може допустити "зміну географії в судовому порядку".

Лінія розмежування по морю між Україною та Румунією була проведена простим геометричним методом – з'єднанням рівновіддалених точок від крайніх берегових ліній двох держав.

Здавалося б, компромісне рішення мало поставити крапку в питанні територіальних претензій до України. Але, окупувавши Криму в 2014 році, російське керівництво показало, що готове безкарно і зухвало порушувати міжнародне право і перекроювати карту України за своїм бажанням.

Путінські погрози

Тези російського президента про "незаконність" передачі і Криму і острова Зміїний до складу України професор і дипломат Василенко розносить в пух і прах.

За його словами, непорушність кордонів європейських держав в післявоєнний період була спеціально закріплена на міжнародному рівні, наприклад, в Статуті ООН і в Гельсінському заключному акті 1975 року.

Зокрема, ці документи припускають, що навіть якщо при формуванні кордонів держави поза її межами виявилися місця компактного проживання етнічних представників, то не можна ставити питання про повернення цих територій "материнській" країні. Слід піднімати виключно питання захисту прав цих етнічних меншин.

РФ після окупації Криму захопила українські бурові вишки в Чорному морі (фото: УНІАН)

Крім того, юрист звертає увагу, що включення всіх територій, у тому числі Криму і острова Зміїний, до складу УРСР, а потім України абсолютно законно з правової точки зору. На момент прийняття відповідних рішень вони відповідали міжнародним нормам і положенням радянського конституційного права.

"Все інше - це вигадки Путіна. Це фантазії, брехня і відверте перекручування історії та правових реалій. Яке спрямоване на те, щоб створити історичне та психологічне обґрунтування для територіальних претензій у бік України", – переконаний Володимир Василенко.

Російська агресія в Криму змусила українську владу перейти від слів до дій у питанні захисту "острова Ахіллеса". Ще на початку 2000-х цей клаптик суші був демілітаризований. При СРСР і в 1990-х острів був закритим об'єктом, на якому розміщувалися військові ППО (протиповітряної оборони). Останні 20 років на Зміїному з силових структур знаходиться тільки прикордонна застава.

Але, як розповіло РБК-Україна джерело в Державній прикордонній службі, в останні роки оборону острова забезпечують не тільки вони.

"З початку агресії Росії було чітко зрозуміло, що острів також може бути в сфері її інтересів, тому йому приділялася особлива увага. Зокрема, прикордонники збільшили свої сили і засоби на острові. Більш того, вони були посилені "спецами" від Військово-Морських сил, були облаштовані необхідні позиції для оборони острова. Враховуючи останні заяви президента РФ острову стало приділятися ще більше уваги", - зазначив співрозмовник.

За його словами, військові на острові мають достатньо сил і засобів, щоб забезпечувати не тільки охорону, а й оборону Зміїного.

Україна готується до можливої агресії РФ на острові Зміїний (фото: president.gov.ua)

У той же час, колишній заступник начальника Генштабу, генерал Ігор Романенко переконаний, що загроза агресії Росії в цьому напрямку дуже висока. Будучи начальником штабу 49-корпусу ППО в кінці 1990-х він відповідав за розміщення військового контингенту на острові і не з чуток знає про його проблеми і вразливі місцях. Окупація цього "ласого шматочка" української території дозволить РФ заблокувати порти Одеської та Миколаївської областей, уточнив генерал.

"Російськими силами його (острів, - ред.) можна захопити за добу. Якщо це станеться, то вони нам перекриють судноплавство. По Азову його майже закрили, а якщо і цей напрямок перекриють, то це матиме дуже серйозні економічні та військово-політичні наслідки. У цьому плані острів відіграє стратегічну роль", - зазначив генерал у бесіді з виданням.

Військовий також звернув увагу, що всього в 25 милях від Зміїного знаходиться українська бурова установка, захоплена росіянами в 2014 році. Саме з неї в лютому 2017 року був обстріляний літак ВМС, який проводив обліт навколо газової вишки. Контроль над проміжком між островом Зміїний і захопленими вишками дозволить РФ замкнути "ворота" до українських портів на Чорному морі.

На думку Романенка, зараз Росію від відкритого нападу на острів зупиняє тільки потенційно жорстка реакція міжнародного співтовариства. При цьому, він підтвердив і те, що Україна вже відпрацьовує варіанти реагування на можливу атаку і плани оборони острова.

Як свідчення серйозності ситуації на початку серпні на Зміїному були проведені найбільші в історії України військові навчання. Їх відвідало все вище військово-політичне керівництво країни, в тому числі і Верховний головнокомандувач, президент Володимир Зеленський.

"Це свідчить про те, що ми розуміємо, в який час живемо, з ким ми боремося", – так пояснив мету навчань глава держави.

* * *

За однією з давньогрецьких легенд, одного разу на острів Зміїний вирішило напасти військо амазонок, щоб помститися Ахіллесу за вбивство своєї цариці Пентесілеї в Троянській війні. Але "господар острова" воскрес і одним своїм поглядом ввів в безумство коней амазонок. Збожеволілі тварини скинули своїх наїзниць, затоптали і зжерли їх. Потім Ахілл очистив острів від крові, зануривши його в морську воду.

Україні на допомогу міфічного героя сподіватися не доводиться. Як показали події в Криму і на Донбасі, від нападів сусіда-агресора єдиним надійним захистом може стати тільки українська армія і флот. Поточні події дають підстави вважати, що керівництво країни цей факт вже усвідомлює.