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Вороніж атакували дрони: пошкоджено адмінбудівлю та комунальний об'єкт

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Близько 2:30 у небі над російським Воронежем прогриміли вибухи. Місцева влада повідомила про пошкодження адміністративної будівлі та комунального об'єкта нібито внаслідок падіння уламків БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські ЗМІ.

Губернатор Воронезької області Гусєв заявив про збиття понад 10 безпілотників у регіоні.

"Внаслідок падіння уламків БПЛА на території Воронежа зафіксовано пошкодження адміністративної будівлі та комунального об'єкту. За попередньою інформацією, постраждалих немає", - сказав він.

Також у ніч на 11 серпня вибухи пролунали в російському Курську . Місцева влада заявила про роботу ППО, внаслідок якої ракета впала на житловий 9-поверховий будинок - виникла пожежа. МНС РФ повідомило, що "15 людей врятовано, 30 евакуйовано". Несучі конструкції будинку не пошкоджені. За словами губернатора, постраждали 13 людей, 2 з них перебувають у тяжкому стані.

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ВоронежВійна Росії проти України