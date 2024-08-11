Вороніж атакували дрони: пошкоджено адмінбудівлю та комунальний об'єкт

Також у ніч на 11 серпня вибухи пролунали в російському Курську . Місцева влада заявила про роботу ППО, внаслідок якої ракета впала на житловий 9-поверховий будинок - виникла пожежа. МНС РФ повідомило, що "15 людей врятовано, 30 евакуйовано". Несучі конструкції будинку не пошкоджені. За словами губернатора, постраждали 13 людей, 2 з них перебувають у тяжкому стані.

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