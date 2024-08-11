Воронеж атаковали дроны: повреждены админздание и коммунальный объект

Также в ночь на 11 августа взрывы раздались в российском Курске. Местные власти заявили о работе ПВО, в результате которой ракета упала на жилой 9-этажный дом - возник пожар. МЧС РФ сообщило, что "15 человек спасены, 30 эвакуированы". Несущие конструкции дома не повреждены. По словам губернатора, пострадали 13 человек, 2 из них находятся в тяжелом состоянии.

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