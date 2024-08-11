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Воронеж атаковали дроны: повреждены админздание и коммунальный объект

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Около 2:30 ночи в небе над российским Воронежем прогремели взрывы. Местные власти сообщили о повреждении административного здания и коммунального объекта якобы в результате падения обломков БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Губернатор Воронежской области Гусев заявил о сбитии более 10 беспилотников в регионе.

"В результате падения осколков БПЛА на территории Воронежа зафиксированы повреждения административного здания и коммунального объекта. По предварительной информации, пострадавших нет", - сказал он.

Также в ночь на 11 августа взрывы раздались в российском Курске. Местные власти заявили о работе ПВО, в результате которой ракета упала на жилой 9-этажный дом - возник пожар. МЧС РФ сообщило, что "15 человек спасены, 30 эвакуированы". Несущие конструкции дома не повреждены. По словам губернатора, пострадали 13 человек, 2 из них находятся в тяжелом состоянии.

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ВоронежВойна России против Украины