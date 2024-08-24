У Воронезькій області ввели режим надзвичайної ситуації після нічної атаки

Режим надзвичайної ситуації оголосили в Острогозькому районі Воронезької області.

Губернатор регіону стверджує, проведено евакуацію одного села та одного поселення, близько 200 осіб. Там розгорнули пункт тимчасового розміщення.

За його словами, через пошкодження лінії електропередач в одному із сіл Острогозького району можуть спостерігатися перебої з електропостачанням. Гусєв додав, що детонація продовжується.

У мережі стверджують, що внаслідок нічної атаки безпілотників горить та детонує склад з боєприпасами.

Губернатор заявив, що нібито збили п'ять дронів, а склад спалахнув від їхніх уламків. Він зазначає, що нібито двоє людей постраждали.