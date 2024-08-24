В Воронежской области ввели режим чрезвычайной ситуации после ночной атаки

Режим чрезвычайной ситуации был объявлен в Острогожском районе Воронежской области.

Губернатор региона утверждает, проведена эвакуация одного села и одного поселения, около 200 человек. Там развернули пункт временного размещения.

По его словам, из-за повреждения линии электропередач в одном из сел Острогожского района могут наблюдаться перебои с электроснабжением. Гусев добавил, что детонация продолжается.

В сети утверждают, что в результате ночной атаки беспилотников горит и детонирует склад с боеприпасами.

Губернатор заявил, что якобы сбили пять дронов, а склад вспыхнул от их обломков. Он отмечает, что якобы два человека пострадали.