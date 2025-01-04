У Воронезькій області розбився російський військовий вертоліт

У Воронезькій області розбився військовий вертоліт Російської Федерації. На борту було 2 члени екіпажу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA.
За даними видання, 1 січня військовий вертоліт Мі-28 впав і загорівся у Воронезькій області. Це сталося близько 6-ї години вечора в полі в Кам'янському районі.
В екстрених службах регіону повідомили, що на борту були два члени екіпажу, які загинули.
Відомо, що вертоліт зазнав аварії за 250 км від лінії фронту.
Нагадаємо, що це не перший подібний інцидент. Минулого року в Амурській області (Росія) розбився вертоліт Robinson R66.
А за рік до того російський військовий вертоліт Мі-24 розбився під Барановичами у Білорусі.
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