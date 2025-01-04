У Воронезькій області розбився російський військовий вертоліт

За даними видання, 1 січня військовий вертоліт Мі-28 впав і загорівся у Воронезькій області. Це сталося близько 6-ї години вечора в полі в Кам'янському районі.

В екстрених службах регіону повідомили, що на борту були два члени екіпажу, які загинули.

Відомо, що вертоліт зазнав аварії за 250 км від лінії фронту.