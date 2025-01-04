В Воронежской области разбился российский военный вертолет

По данным издания, 1 января военный вертолет Ми-28 упал и загорелся в Воронежской области. Это произошло около 6 часов вечера в поле в Каменском районе.

В экстренных службах региона сообщили, что на борту были два члена экипажа, которые погибли.

Известно, что вертолет потерпел крушение в 250 км от линии фронта.