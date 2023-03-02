У Воронезькій області РФ заборонили використання безпілотників, - росЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " РИА Новости ".

"Рішенням засідання оперативного штабу Воронезької області... з метою посилення охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки на території Воронезької області ухвалюю: запровадити обмеження у вигляді заборони використання безпілотних цивільних повітряних суден на території Воронезької області", - йдеться у документі.

Згідно з документом, винятки складуть безпілотники, які використовуються органами влади, підприємствами та організаціями паливно-енергетичної сфери та комунального комплексу.