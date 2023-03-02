В Воронежской области РФ запретили использование беспилотников, - росСМИ

Указ губернатора Воронежской области Александра Гусева запретил использование беспилотников гражданского назначения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".
"Решением заседания оперативного штаба Воронежской области... с целью усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории Воронежской области принимаю: ввести ограничения в виде запрета на использование беспилотных гражданских воздушных судов на территории Воронежской области", - говорится в документе.
Согласно документу, исключения составят беспилотники, используемые органами власти, предприятиями и организациями топливно-энергетической сферы и коммунального комплекса.
Напомним, вчера власти Воронежской области обнародовали методичку для жителей региона. В частности, их призвали не публиковать никакую информацию о военных объектах.
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