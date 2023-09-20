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У Воронезькій області РФ впав літак Су-34

Фото: у Воронезькій області РФ впав літак Су-34 (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російський винищувач-бомбардувальник Су-34 розбився у середу, 20 вересня. Аварія сталася на території Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Російське державне ЗМІ, посилаючись на Міністерство оборони РФ, заявляє, що аварія сталася сьогодні зранку.

За словами росіян, винищувач Су-34 впав у Воронезькій області Росії. Екіпаж літака нібито встиг катапультуватися, його евакуювали.

Інших деталей інциденту, а також причини аварії - поки невідомі.

Зазначимо, Росія називає винищувач-бомбардувальник Су-34 "новітньою розробкою", але літак був створений у часи СРСР і здійснив перший політ в 1990 році. Су-34 є модифікацією більш відомого Су-27.

Не перший подібний інцидент в РФ

Нагадаємо, 12 вересня росіяни заявили, що у Волгоградській області розбився російський бомбардувальник Су-24. У мережі заявили, що політ був тренувальний, доля пілотів невідома.

Також 29 серпня у Челябінській області впав гелікоптер Мі-8. Як зазначали російські медіа, гелікоптер належав ФСБ, а всі, хто був на борту, загинули.

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