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В Воронежской области РФ упал самолет Су-34

Фото: в Воронежской области РФ упал самолет Су-34 (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 потерпел крушение в среду, 20 сентября. Авария произошла на территории России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

Российское государственное СМИ, ссылаясь на Министерство обороны РФ, заявляет, что авария произошла сегодня утром.

По словам россиян, истребитель Су-34 упал в Воронежской области России. Экипаж самолета якобы успел катапультироваться, его эвакуировали.

Других деталей инцидента, а также причины аварии - пока неизвестны.

Отметим, Россия называет истребитель-бомбардировщик Су-34 "новейшей разработкой", но самолет был создан во времена СССР и совершил первый полет в 1990 году. Су-34 представляет собой модификацию более известного Су-27.

Не первый подобный инцидент в РФ

Напомним, 12 сентября россияне заявили, что в Волгоградской области разбился российский бомбардировщик Су-24. В сети заявили, что полет был тренировочным, судьба пилотов неизвестна.

Также 29 августа в Челябинской области упал вертолет Ми-8. Как отмечали российские медиа, вертолет принадлежал ФСБ, а все находившиеся на борту погибли.

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