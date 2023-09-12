У Волгоградській області розбився російський бомбардувальник Су-24, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza.

За даними пропагандистів, літак розбився біля хутора Лошки, що знаходиться за 100 кілометрів від Волгограда. На борту були два члени екіпажу.

У мережі уточнюють, що виліт бомбардувальника був нібито навчальним та на борту не було боєприпасів. Рятувальники займаються пошуками пілотів, оскільки невідомо, чи встигли вони катапультуватись.

Су-24

Варто зауважити, що Су-24 - російський тактичний бомбардувальник. Він призначений для того, щоб завдавати ракетних і бомбових ударів, і може бити по наземних і надводних цілях.

Су-24 також здатний нести тактичні ядерні заряди.

Нагадаємо, українські захисники вже збивали російські Су-24М у ході повномасштабної війни. Так, один з літаків було знищено під Бахмутом у березні цього року.