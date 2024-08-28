У Воронезькій області БПЛА атакував склад із боєприпасами, - росЗМІ

Губернатор Воронезької області стверджує, що загоряння сталося внаслідок падіння уламків збитого БПЛА.

За його словами, детонації не було, постраждалих та руйнувань немає. Було евакуйовано мешканців двох населених пунктів, зараз, за словами губернатора, вони повертаються до своїх будинків.

За даними місцевих жителів, БПЛА атакували склад із боєприпасами у хуторі Мала Меженка. Жителів цього та сусіднього хутора спочатку евакуювали, тепер вони повертаються додому, пише Astra.