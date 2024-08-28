RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Воронежской области БПЛА атаковал склад с боеприпасами, - росСМИ

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Россошанский район Воронежской области РФ атаковали беспилотники. Местные власти заявили о "возгорании вблизи взрывоопасных объектов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ и Telegram-канал Astra.

Губернатор Воронежской области утверждает, что возгорание произошло в результате падения обломков сбитого БПЛА.

По его словам, детонации не было, пострадавших и разрушений нет.  Были эвакуированы жители двух населенных пунктов, сейчас, по словам губернатора, они возвращаются в свои дома.

По данным местных жителей, БПЛА атаковали склад с боеприпасами в хуторе Малая Меженка. Жителей этого и соседнего хутора сначала эвакуировали, теперь они возвращаются домой, пишет Astra.

Напомним, жители России утверждают, что ВСУ в ночь на 28 августа атаковали Глубокинскую нефтебазу в Каменском районе Ростовской области. Очевидцы события сообщили о возгорании в поле в районе нефтебазы под Каменск-Шахтинском. Другие каналы утверждают, что горят несколько цистерн.

В ночь на 24 августа украинские разведчики взорвали большой склад боеприпасов в Воронежской области.На территории военного объекта хранились артиллерийские и танковые снаряды окупантов, их патроны для стрелкового оружия и ракеты класса "земля-воздух" - всего более пяти тысяч тонн боеприпасов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дрони