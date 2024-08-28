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У Воронезькій області БПЛА атакував склад із боєприпасами, - росЗМІ

Середа 28 серпня 2024 06:39
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У Воронезькій області БПЛА атакував склад із боєприпасами, - росЗМІ Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Россошанський район Воронезької області атакували безпілотники. Місцева влада заявила про "загоряння поблизу вибухонебезпечних об'єктів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ та Telegram-канал Astra.

Губернатор Воронезької області стверджує, що загоряння сталося внаслідок падіння уламків збитого БПЛА.

За його словами, детонації не було, постраждалих та руйнувань немає. Було евакуйовано мешканців двох населених пунктів, зараз, за словами губернатора, вони повертаються до своїх будинків.

За даними місцевих жителів, БПЛА атакували склад із боєприпасами у хуторі Мала Меженка. Жителів цього та сусіднього хутора спочатку евакуювали, тепер вони повертаються додому, пише Astra.

Нагадаємо, жителі Росії стверджують, що ЗСУ в ніч проти 28 серпня атакували Глибокинську нафтобазу в Кам'янському районі Ростовської області. Очевидці події повідомили про спалах у полі в районі нафтобази під Каменськ-Шахтинськом. Інші канали стверджують, що горять кілька цистерн.

В ніч на 24 серпня українські розвідники підірвали великий склад боєприпасів у Воронезькій області. На території військового об’єкта зберігались артилерійські й танкові снаряди окупантів, їхні набої для стрілецької зброї та ракети класу "земля-повітря" - загалом понад п’ять тисяч тонн боєприпасів.

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