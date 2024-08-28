В Воронежской области БПЛА атаковал склад с боеприпасами, - росСМИ

Россошанский район Воронежской области РФ атаковали беспилотники. Местные власти заявили о "возгорании вблизи взрывоопасных объектов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ и Telegram-канал Astra.

Губернатор Воронежской области утверждает, что возгорание произошло в результате падения обломков сбитого БПЛА. По его словам, детонации не было, пострадавших и разрушений нет. Были эвакуированы жители двух населенных пунктов, сейчас, по словам губернатора, они возвращаются в свои дома. По данным местных жителей, БПЛА атаковали склад с боеприпасами в хуторе Малая Меженка. Жителей этого и соседнего хутора сначала эвакуировали, теперь они возвращаются домой, пишет Astra.