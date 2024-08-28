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В Воронежской области БПЛА атаковал склад с боеприпасами, - росСМИ

Среда 28 августа 2024 06:39
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В Воронежской области БПЛА атаковал склад с боеприпасами, - росСМИ Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Россошанский район Воронежской области РФ атаковали беспилотники. Местные власти заявили о "возгорании вблизи взрывоопасных объектов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ и Telegram-канал Astra.

Губернатор Воронежской области утверждает, что возгорание произошло в результате падения обломков сбитого БПЛА.

По его словам, детонации не было, пострадавших и разрушений нет. Были эвакуированы жители двух населенных пунктов, сейчас, по словам губернатора, они возвращаются в свои дома.

По данным местных жителей, БПЛА атаковали склад с боеприпасами в хуторе Малая Меженка. Жителей этого и соседнего хутора сначала эвакуировали, теперь они возвращаются домой, пишет Astra.

Напомним, жители России утверждают, что ВСУ в ночь на 28 августа атаковали Глубокинскую нефтебазу в Каменском районе Ростовской области. Очевидцы события сообщили о возгорании в поле в районе нефтебазы под Каменск-Шахтинском. Другие каналы утверждают, что горят несколько цистерн.

В ночь на 24 августа украинские разведчики взорвали большой склад боеприпасов в Воронежской области.На территории военного объекта хранились артиллерийские и танковые снаряды окупантов, их патроны для стрелкового оружия и ракеты класса "земля-воздух" - всего более пяти тысяч тонн боеприпасов.

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