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У Воронежі тривожно. Неподалік авіазаводу було чути вибух

Фото: неподалік авіазводу Воронежу було чути вибух (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У п'ятницю, 7 квітня, жителі російського міста Воронеж чули гучний звук, схожий на вибух, неподалік авіаційного заводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

За словами очевидців, у небі над містом було видно білий слід, який різко змінював кут у бік землі.

Зауважимо, воронежський авіазвоод збирає літка для Міністерства оборони РФ. Окрім цього він обслуговує так званий "літак судного дня", яким користується російський диктатор Володимир Путнін.

Раніше ми писали про те, що росіяни виводять свою військову техніку з півночі Криму.

Також нагадаємо, що Росія планує переправити частину своїх військових з Білорусі на схід України.

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