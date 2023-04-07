У Воронежі тривожно. Неподалік авіазаводу було чути вибух

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Зауважимо, воронежський авіазвоод збирає літка для Міністерства оборони РФ. Окрім цього він обслуговує так званий "літак судного дня", яким користується російський диктатор Володимир Путнін.

За словами очевидців, у небі над містом було видно білий слід, який різко змінював кут у бік землі.

Раніше ми писали про те, що росіяни виводять свою військову техніку з півночі Криму.

Також нагадаємо, що Росія планує переправити частину своїх військових з Білорусі на схід України.

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