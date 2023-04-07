RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Воронеже тревожно. Недалеко от авиасвода был слышен взрыв

Фото: неподалеку от авиавзвода Воронежа был слышен взрыв (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В пятницу, 7 апреля, жители российского города Воронеж слышали громкий звук, похожий на взрыв, недалеко от авиационного завода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По словам очевидцев, в небе над городом был виден белый след, резко менявший угол в сторону земли.

Заметим, воронежский авиасвод собирает леток для Министерства обороны РФ. Кроме этого, он обслуживает так называемый "самолет судного дня", которым пользуется российский диктатор Владимир Путнин.

Ранее мы писали о том, что россияне выводят свою военную технику с севера Крыма.

Также напомним, что Россия планирует переправить часть своих военных из Беларуси на восток Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВоронежВзрывВойна России против Украины