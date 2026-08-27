Уряд закликають терміново підтримати металургію після удару по "Запоріжсталі"

Російські війська знову завдали ракетного удару по "Запоріжсталі" . На тлі обстрілів, блокування портів, подорожчання залізничної логістики та нових обмежень на експорт українська металургія опинилася у критичному становищі і потребує термінових рішень уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови підкомітету з питань промислової політики Комітету ВР з питань економічного розвитку Муси Магомедова у Facebook.

П'ять ракет на "Запоріжсталь"

За його словами, під час нової атаки 27 серпня у підприємство влучило п’ять ракет.

"Запоріжсталь" була змушена зупинити роботу після попередньої атаки, тепер строки її відновлення залишаються невідомими.

"До весни Україна може залишитися без металургії. Це реальна перспектива, якщо уряд терміново не почне діяти", - заявив Магомедов.

Він наголосив, що російські обстріли є лише однією з проблем, які одночасно тиснуть на гірничо-металургійний комплекс.

Через блокування портів Великої Одеси зупинився видобуток на Південному ГЗК.

За наведеними Магомедовим оцінками, виробництво інших криворізьких ГЗК за підсумками серпня може бути приблизно на 30% нижчим за середньорічний рівень 2025 року.

При цьому повноцінної альтернативи морській логістиці для великих обсягів руди та металопродукції немає.

Додатковим фактором стало підвищення вантажних тарифів "Укрзалізниці" на 30%: частка залізничних витрат у собівартості металургійної продукції вже зросла у 2-3 рази.

"Підприємства після кількох років війни практично вичерпали внутрішні резерви й не можуть безкінечно перекладати на себе нові витрати", – зазначив він.

Екомито також збільшить втрати

Серед інших ризиків Магомедов назвав:

механізм екомита CBAM, який може додати українським виробникам 50-100 євро витрат на тонну сталі

нові європейські квоти: доступна для металургів квота може становити близько 1,05 млн тонн на рік, що на 60% менше фактичного експорту української сталі до ЄС у 2025 році.

Потенційні втрати він оцінює приблизно у 1 млрд доларів експорту та понад 17 млрд грн бюджетних надходжень.

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Магомедов наголосив, що сукупність цих факторів створює загрозу вже не окремим підприємствам, а всій галузі.

"Якщо одночасно дорожчає логістика, закриваються експортні можливості, вводяться нові обмеження, а підприємства ще й щодня перебувають під російськими ударами - скоро підтримувати буде просто нікого", - заявив він.

За його словами, ситуація критична, і потребує не нарад, а комплексу конкретних рішень Кабміну.

Питання стану ГМК уже обговорювалося на засіданні профільного комітету за участю уряду, а наступне обговорення має відбутися на нараді у прем’єр-міністра.

Збереження металургії важливе

Також нардеп наголосив, що збереження металургії має значення для всієї економіки, оскільки галузь забезпечує робочі місця, експорт, валютну виручку, податки та економічну основу промислових міст.

"Бо навесні може виявитися, що рятувати вже нічого", - підсумував він.