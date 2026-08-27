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РФ вдруге за місяць вдарила ракетами по "Запоріжсталі", наслідки серйозні

13:35 27.08.2026 Чт
1 хв
Комбінат зупинив роботу ще після першого удару
aimg Тетяна Степанова
РФ вдруге за місяць вдарила ракетами по "Запоріжсталі", наслідки серйозні Фото: Росія вдарила ракетами по "Запоріжсталі" (Getty Images)
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Росія вночі 27 серпня знову атакувала ракетами металургійний комбінат "Запоріжсталь". Наслідки ударів надзвичайно серйозні.

Як передає РБК-Україна, про це у Facebook повідомив голова підкомітету з питань промислової політики Верховної Ради Муса Магомедов.

"Сьогодні вночі росіяни знову вдарили по "Запоріжсталі". П’ять ракет влучили в те саме місце, де під час попереднього обстрілу загинули люди. Ще після тієї атаки комбінат був змушений зупинити роботу", - повідомив Магомедов.

За його словами, наслідки цих ударів надзвичайно серйозні, і коли "Запоріжсталь" зможе відновити роботу - наразі велике питання.

Нардеп наголосив, що росіяни буквально знищують українську металургію.

"Вкотре на засіданні комітету за участі Кабміну в повному складі я наголосив на критичній ситуації в гірничо-металургійному комплексі. У п’ятницю продовжимо цю розмову вже на нараді у прем'єр-міністра", - додав Магомедов.

Попередня атака на "Запоріжсталь"

Нагадаємо, 11 серпня Росія завдала балістичного удару по промислових об'єктах у Запоріжжі. Загинули семеро працівників комбінату "Запоріжсталь", ще 21 людина дістала поранення.

Наразі роботу металургійного комбінату "Запоріжсталь" повністю зупинено, інші виробничі майданчики працюють на зниженій потужності.

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