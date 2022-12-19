UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ворог знову вдарив по будівлі Херсонської ОВА: фото наслідків

Фото: ворог знову вдарив по будівлі Херсонської ОВВ (https://t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська 19 грудня знову атакували Херсон. Ворог завдав удару по будівлі Херсонської обласної військової адміністрації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенко.

"Чергова атака на центр міста. Знову пошкоджено будівлю Херсонської ОВА", - написав він.

Про постраждалих і жертв внаслідок ворожого обстрілу не повідомляється.

Фото: наслідки обстрілу будівлі Херсонської обласної військової адміністрації (https://t.me/tymoshenko_kyrylo)

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, щоу Херсоні пролунало кілька вибухів. Після чого у місті пропало світло.

Також 15 грудня окупанти вдарили центром Херсона поблизу будівлі Херсонської ОВА. Внаслідок обстрілу загинули щонайменше двоє людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонракетный удар