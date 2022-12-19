Враг вновь ударил по зданию Херсонской ОВА: фото последствий

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

О пострадавших и жертвах в результате вражеского обстрела не сообщается.

"Очередная атака на центр города. Снова повреждено здание Херсонской ОВА", - написал он.

Напомним, сегодня сообщалось, что в Херсоне прогремело несколько взрывов. После чего в городе пропал свет.

Также 15 декабря оккупанты ударили по центру Херсона вблизи здания Херсонской ОВА. В результате обстрела погибли по меньшей мере два человека.

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