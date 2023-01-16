Ворог знову атакував Куп'янськ: пошкодили будинки та поранили двох мешканців

Вранці 16 січня російські загарбники знову завдали удару по Куп'янську (Харківська область). Внаслідок обстрілу пошкоджено будинки та поранено двох мирних жителів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Сьогодні вранці ворог вкотре обстріляв місто Куп'янськ. Пошкоджено приватні домоволодіння та багатоквартирний будинок. Поранення отримала 65-річна жінка. На місці працюють екстрені служби", - написав він.
Пізніше Синєгубов уточнив, що через ранковий обстріл Куп'янська поранення отримав ще один цивільний - 41-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.
Крім того, голова Харківської ОВА розповів, що протягом минулої доби росіяни атакували прикордонне регіону, застосувавши артилерію, міномети та танки.
У Вовчанську внаслідок обстрілу пошкоджено навчальний заклад, там сталася пожежа. Також постраждали приватні будинки та господарські споруди.
Раніше повідомлялося, що російські військові за добу 90 разів атакували територію Херсонської області. Загарбники били мирними населеними пунктами з артилерії, РСЗВ, мінометів і танків. Внаслідок атак є жертви.
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