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Враг вновь атаковал Купянск: повредили дома и ранили двух жителей

Фото: враг вновь атаковал Купянск (t.me/synegubov)
Автор: Руслан Гаращенко

Утром 16 января российские захватчики вновь нанесли удар по Купянску (Харьковская область). Вследствие обстрелов повреждены дома и ранены двое мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Сегодня утром враг в очередной раз обстрелял город Купянск. Повреждены частные домовладения и многоквартирный дом. Ранение получила 65-летняя женщина. На месте работают экстренные службы", - написал он.

Позже Синегубов уточнил, что вследствие утреннего обстрела Купянска ранения получил еще один гражданский - 41-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Кроме того, глава Харьковской ОВА рассказал, что в течение прошедших суток россияне атаковали приграничье региона, применив артиллерию, минометы и танки.

В Волчанске вследствие обстрелов повреждено учебное учреждение, там произошел пожар. Также пострадали частные дома и хозяйственные сооружения.

Ранее сообщалось, что российские военные за сутки 90 раз атаковали территорию Херсонской области. Захватчики били по мирным населенным пунктам из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Вследствие атак есть жертвы.

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