Ворог збільшив кількість носіїв "Калібрів" у Чорному морі, - ВМС

Військові поінформували, що станом на шосту ранку в Чорному морі спостерігаються 2 російські ракетоносії загальним залпом до 12 "Калібрів".

Натомість в акваторії Азовського моря кораблі противника не фіксуються.

Крім того, розповіли у ВМС ЗСУ, в Середземному морі сьогодні зафіксовані 3 кораблі РФ, з яких 2 є носіями "Калібрів" загальним залпом до 12 крилатих ракет.

У військовому командуванні додали, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 4 судна, з них 3 продовжили рух з протоки Босфор;

до Азовського моря - 5 суден, з них 3 продовжили рух з протоки Босфор.

Також в українських ВМС передали, що російська сторона продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі від 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.