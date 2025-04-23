Ворог збільшив кількість носіїв "Калібрів" у Чорному морі, - ВМС

В Чорному морі сьогодні вранці, 23 квітня, фіксують два російські кораблі, які є носіями крилатих ракет типу "Калібр". Добою раніше в даній акваторії було лише одне таке судно.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал Військово-Морських сил ЗСУ.
Військові поінформували, що станом на шосту ранку в Чорному морі спостерігаються 2 російські ракетоносії загальним залпом до 12 "Калібрів".
Натомість в акваторії Азовського моря кораблі противника не фіксуються.
Крім того, розповіли у ВМС ЗСУ, в Середземному морі сьогодні зафіксовані 3 кораблі РФ, з яких 2 є носіями "Калібрів" загальним залпом до 12 крилатих ракет.
У військовому командуванні додали, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:
Також в українських ВМС передали, що російська сторона продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі від 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.
Зазначимо, що протягом останніх днів в Чорному морі вранці фіксували лише по одному ворожому ракетоносію, з 6-ма "Калібрами" на борту відповідно.
Також нагадаємо, востаннє війська РФ запускали ракети "Калібр" в напрямку України 6 квітня - тоді ціллю ворожої атаки були Київ та область, а також південні регіони.
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