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Ворог збільшив кількість носіїв "Калібрів" у Чорному морі, - ВМС

Фото: в Чорному морі мопітили російські носії "Калібрів" (t.me/nexta.live)
Автор: Володимир Костирін

В Чорному морі сьогодні вранці, 23 квітня, фіксують два російські кораблі, які є носіями крилатих ракет типу "Калібр". Добою раніше в даній акваторії було лише одне таке судно.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал Військово-Морських сил ЗСУ.

Військові поінформували, що станом на шосту ранку в Чорному морі спостерігаються 2 російські ракетоносії загальним залпом до 12 "Калібрів".

Натомість в акваторії Азовського моря кораблі противника не фіксуються.

Крім того, розповіли у ВМС ЗСУ, в Середземному морі сьогодні зафіксовані 3 кораблі РФ, з яких 2 є носіями "Калібрів" загальним залпом до 12 крилатих ракет.

У військовому командуванні додали, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 4 судна, з них 3 продовжили рух з протоки Босфор;
  • до Азовського моря - 5 суден, з них 3 продовжили рух з протоки Босфор. 

Також в українських ВМС передали, що російська сторона продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі від 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

Зазначимо, що протягом останніх днів в Чорному морі вранці фіксували лише по одному ворожому ракетоносію, з 6-ма "Калібрами" на борту відповідно.

Також нагадаємо, востаннє війська РФ запускали ракети "Калібр" в напрямку України 6 квітня - тоді ціллю ворожої атаки були Київ та область, а також південні регіони.

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