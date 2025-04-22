Можливий залп - 6 "Калібрів": у ВМС розповіли про загрозу через ракетоносій ворога в морі
В Чорному морі сьогодні вранці фіксують один російський корабель, який є носієм крилатих ракет типу "Калібр".
Про це передає РБК-Україна з посиланням на дані Військово-Морських сил ЗСУ.
У військовому відомстві зазначили, що цей ракетоносій у разі атаки здатен запустити загальним залпом до 6 ракет.
Також у ВМС поінформували, що станом на шосту ранку 22 квітня військові кораблі противника в акваторії Азовського моря не спостерігаються.
Крім того, додали у відомстві, в Середземному морі були помічені 3 кораблі РФ, 2 з яких є носіями "Калібрів" загальним залпом до 12 таких крилатих ракет.
За даними українських ВМС, за добу в інтересах країни-агресора Росії прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря - 4 судна, які продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря - 0 суден.
"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - вже традиційно констатують у військовому відомстві.
Зауважимо, що цієї ночі в моніторингових групах писали про те, що росармія вивела у Чорне може 6 носіїв "Калібрів" загальним залпом до 46 крилатих ракет. Офіційного підтвердження даної інформації не було.
Також нагадаємо, кілька днів поспіль вранці в Силах оборони України фіксують по одному ракетоносію ворога в акваторії Чорного моря.
Також повідомлялося, що у ніч проти 21 квітня російські загарбники під час повітряних ударів по Україні застосували, серед іншого, протикорабельну крилату ракету "Онікс", яку запустили з території окупованого Криму для удару по Херсонській області.
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