Можливий залп - 6 "Калібрів": у ВМС розповіли про загрозу через ракетоносій ворога в морі

В Чорному морі сьогодні вранці фіксують один російський корабель, який є носієм крилатих ракет типу "Калібр".

Про це передає РБК-Україна з посиланням на дані Військово-Морських сил ЗСУ.

У військовому відомстві зазначили, що цей ракетоносій у разі атаки здатен запустити загальним залпом до 6 ракет.

Також у ВМС поінформували, що станом на шосту ранку 22 квітня військові кораблі противника в акваторії Азовського моря не спостерігаються.

Крім того, додали у відомстві, в Середземному морі були помічені 3 кораблі РФ, 2 з яких є носіями "Калібрів" загальним залпом до 12 таких крилатих ракет.

За даними українських ВМС, за добу в інтересах країни-агресора Росії прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 4 судна, які продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря - 0 суден.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - вже традиційно констатують у військовому відомстві.