RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Враг увеличил количество носителей "Калибров" в Черном море, - ВМС

Фото: в Черном море мопили российские носители "Калибров" (t.me/nexta.live)
Автор: Владимир Костырин

В Черном море сегодня утром, 23 апреля, фиксируют два российских корабля, которые являются носителями крылатых ракет типа "Калибр". Сутками ранее в данной акватории было только одно такое судно.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал Военно-Морских сил ВСУ.

Военные проинформировали, что по состоянию на шесть утра в Черном море наблюдаются 2 российские ракетоносители общим залпом до 12 "Калибров".

Зато в акватории Азовского моря корабли противника не фиксируются.

Кроме того, рассказали в ВМС ВСУ, в Средиземном море сегодня зафиксированы 3 корабля РФ, из которых 2 являются носителями "Калибров" общим залпом до 12 крылатых ракет.

В военном командовании добавили, что за сутки в интересах России проход Керченским проливом осуществили:

  • в Черное море - 4 судна, из них 3 продолжили движение из пролива Босфор;
  • в Азовское море - 5 судов, из них 3 продолжили движение из пролива Босфор.

Также в украинских ВМС передали, что российская сторона продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море от 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.

Отметим, что в течение последних дней в Черном море утром фиксировали только по одному вражескому ракетоносителю, с 6-ю "Калибрами" на борту соответственно.

Также напомним, последний раз войска РФ запускали ракеты "Калибр" в направлении Украины 6 апреля - тогда целью вражеской атаки были Киев и область, а также южные регионы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чорне мореЧерноморский флотАзовское мореВМС УкраиныРакеты