Ворог зазнає втрат, місто не оточене: у ЗСУ розповіли про ситуацію в районі Авдіївки

Українські військові не дають російським окупантам оточити Авдіївку, у лавах ворога є втрати

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександра Тарнавського в Telegram .

"Сили оборони утримують місто і завдають ворогові значних втрат, зокрема, знищуються танки та інша бронетехніка. Стоїть завдання не допустити оточення і завдавати ворогові максимальних втрат. Воно чітко виконується нашими воїнами", - написав Тарнавський.

За його словами, росіяни не припиняють спроби оточити Авдіївку. При цьому вони застосовують штурмові групи ПВК "Вагнера", обстрілюють місто з артилерії та авіації, використовують бронетехніку.

Нагадаємо, раніше експерт Роман Світан заявляв, що Україна може використовувати Авдіївку як плацдарм для контрнаступу на Донецьк.

Також ми писали, що, за словами експерта Олександра Коваленка, Авдіївка не стане "легкою здобиччю" для росіян.

Більш детально про ситуацію навколо Авдіївки можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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