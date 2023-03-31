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Ворог зазнає втрат, місто не оточене: у ЗСУ розповіли про ситуацію в районі Авдіївки

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Авдіївка, П'ятниця 31 березня 2023 19:39
Ворог зазнає втрат, місто не оточене: у ЗСУ розповіли про ситуацію в районі Авдіївки Фото: у ЗСУ розповіли про ситуацію в районі Авдіївки (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські військові не дають російським окупантам оточити Авдіївку, у лавах ворога є втрати

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександра Тарнавського в Telegram.

За його словами, росіяни не припиняють спроби оточити Авдіївку. При цьому вони застосовують штурмові групи ПВК "Вагнера", обстрілюють місто з артилерії та авіації, використовують бронетехніку.

"Сили оборони утримують місто і завдають ворогові значних втрат, зокрема, знищуються танки та інша бронетехніка. Стоїть завдання не допустити оточення і завдавати ворогові максимальних втрат. Воно чітко виконується нашими воїнами", - написав Тарнавський.

Нагадаємо, раніше експерт Роман Світан заявляв, що Україна може використовувати Авдіївку як плацдарм для контрнаступу на Донецьк.

Також ми писали, що, за словами експерта Олександра Коваленка, Авдіївка не стане "легкою здобиччю" для росіян.

Більш детально про ситуацію навколо Авдіївки можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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