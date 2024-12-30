Ворог завдав по позиціях ЗСУ понад п'ять тисяч ударів, половина з них - дронами, - Генштаб

За даними Генштабу, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах сім авіаударів, скинувши дев’ять керованих авіаційних бомб.

Також здійснив понад п’ять тисяч обстрілів, з них 188 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для уражень близько 2400 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Розлив, Комар, Сергіївка Донецької області; Запорізьке Запорізької області.

Вчора ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали дев’ять ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ, а також один удар по складу зберігання пально-мастильних матеріалів противника.

Ситуація на фронтах

На Харківському напрямку минулої доби відбулися дві ворожі атаки в районах населених пунктів Гатище та Вовчанськ, обидві атаки відбито, противник успіху не мав.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Петропавлівки, Кучерівки та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів. Намагався просунутись вперед неподалік населених пунктів Греківка, Зелений Гай, Платонівка, Першотравневе, Надія, Макіївка, Терни, Новосергіївка, Ямполівка, Іванівка та Білогорівка.

На Сіверському напрямку минулої доби ворог здійснив одну марну спробу потіснити наших захисників із займаних позицій в районі Золотарівки.

На Краматорському напрямку окупанти дев’ять разів атакували у районі Часового Яру та в напрямку Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак неподалік Щербинівки та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 43 штурмові та наступальні дії агресора в районах населених пунктів Зелене Поле, Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Новий Труд, Вовкове, Солоне, Новооленівка, Нововасилівка, Шевченко, Котлине та Новоєлизаветівка.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 20 атак. Основні зусилля ворог зосереджував у районах населених пунктів Українка, Слов’янка, Петропавлівка, Курахове та Дачне.

На Времівському напрямку противник здійснив 20 штурмів наших позицій неподалік населених пунктів Костянтинопольське, Янтарне, Успенівка, Костянтинопіль та Привільне. Залучав для ударів на напрямку бомбардувальну авіацію.

На Придніпровському напрямку Сили оборони успішно відбили дві російські атаки.

На Оріхівському, Гуляйпільському напрямках ворог активних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф застосовує артилерію по районах українських населених пунктів, проводить розвідувальну діяльність.

Триває операція в Курській області. Наші воїни за минулу добу відбили 46 ворожих атак на даному напрямку. Крім того, ворог завдав 266 артилерійських обстрілів.

Втрати ворога

Сили оборони України завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 2010 осіб. Також українські воїни знешкодили сім танків, 22 бойові броньовані машини, 44 артилерійські системи, 31 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 141 одиницю автомобільної техніки окупантів.

Раніше РБК-Україна писало про те, що застосовуючи авіацію, окупанти намагалися просунутися вперед поблизу населених пунктів Курахове.

Також відомо, що ворог зосереджує основні наступальні зусилля на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках, а також активно атакує на Лиманському.