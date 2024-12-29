У Генштабі розповіли, де ворог зосереджує зусилля і де активніше атакував за добу

Станом на 22:00, 29 грудня, на фронті протягом доби зафіксовано 171 бій. Ворог зосереджує основні наступальні зусилля на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках, а також активно атакує на Лиманському.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірній звіт Генерального штабу ЗСУ.

Ворожі обстріли

Сьогодні російська армія завдала 6 авіаударів, скинувши при цьому 9 КАБ. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 752 дрони-камікадзе та здійснили понад 4100 обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.

Ситуація на фронтах

На Харківському напрямку російські терористи один раз штурмували позиції наших підрозділів в районі Гатища, атаку відбито, противник успіху не мав.

Шість разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу Петропавлівки, Кучерівки та Лозової підрозділи Сил оборони відбили всі атаки противника.

На Лиманському напрямку за сьогодні російські війська атакували українських захисників в районах населених пунктів Греківка, Зелений Гай, Платонівка, Першотравневе, Надія, Макіївка, Терни, Ямполівка, Іванівка та Білогорівка. Наші воїни відбили 23 ворожих атаки, три боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку від початку доби ворог здійснив одну марну спробу потіснити наших захисників із займаних позицій в районі Золотарівки.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили сім спроб загарбників просунутись вперед в районах Часового Яру та Ступочок, ще два боєзіткнення тривають дотепер.

На Торецькому напрямку окупанти сім разів намагались просунутись вперед в районах Щербинівки та Торецька, на даний час продовжуються дві атаки противника.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 40 разів атакував наші позиції в районах населених пунктів Зелене Поле, Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Новий Труд, Вовкове, Солоне, Новооленівка, Нововасилівка та Новоєлизаветівка. Вісім боєзіткнень тривають досі.

"За наявною інформацією втрати окупантів на напрямку, за сьогодні, склали 482 особи вбитими та пораненими, знищено одну бойову машину піхоти, два автомобілі та один мотоцикл, крім того, суттєво пошкоджено два танки, шість бойових броньованих машин та три одиниці автомобільної техніки противника", - розповіли у Генштабі.

На Курахівському напрямку загарбники на цей час доби зробили 18 спроб просунутись вперед. Три атаки продовжуються. Ворог атакував поблизу населених пунктів Українка, Слов’янка, Петропавлівка, Курахове та Дачне.

"На даному напрямку втрати противника склали 74 окупанти вбитими та пораненими, знищено один танк, одну БМП та один ворожий автомобіль, крім того, пошкоджено три ББМ та один ворожий міномет", - йдеться у повідомленні.

На Времівському напрямку сьогодні агресор 19 разів штурмував передній край нашої оборони поблизу населених пунктів Костянтинопольське, Янтарне, Успенівка, Костянтинопіль та Привільне, на даний час тривають два боєзіткнення.

На Придніпровському напрямку наші війська відбили одну атаку противника.

На Оріхівському, Гуляйпільському напрямках ворог активних дій не проводив.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку. Сьогодні українські воїни відбили 38 атак загарбницької армії на цьому напрямку.

"Сьогодні за ефективну бойову роботу відзначаємо воїнів 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола та 124-ї окремої бригади територіальної оборони", - резюмували у Генштабі.