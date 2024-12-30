Враг нанес по позициям ВСУ более пяти тысяч ударов, половина из них - дронами, - Генштаб

В течение последних суток на фронте было зафиксировано 186 боевых столкновений. Враг бил по позициям украинских военных более пяти тысяч раз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
По данным Генштаба, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам семь авиаударов, сбросив девять управляемых авиационных бомб.
Также осуществил более пяти тысяч обстрелов, из них 188 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражений около 2400 дронов-камикадзе.
Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Разлив, Комар, Сергеевка Донецкой области; Запорожское Запорожской области.
Вчера ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли девять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ, а также один удар по складу хранения горюче-смазочных материалов противника.
На Харьковском направлении за прошедшие сутки состоялись две вражеские атаки в районах населенных пунктов Гатище и Волчанск, обе атаки отбиты, противник успеха не имел.
На Купянском направлении за сутки произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Петропавловки, Кучеровки и Лозовой.
На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз. Пытался продвинуться вперед недалеко от населенных пунктов Грековка, Зеленый Гай, Платоновка, Первомайское, Надежда, Макеевка, Терны, Новосергиевка, Ямполовка, Ивановка и Белогоровка.
На Северском направлении за прошедшие сутки враг совершил одну тщетную попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районе Золотаревки.
На Краматорском направлении оккупанты девять раз атаковали в районе Часового Яра и в направлении Ступочек.
На Торецком направлении враг совершил шесть атак неподалеку Щербиновки и Торецка.
На Покровском направлении наши защитники остановили 43 штурмовые и наступательные действия агрессора в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Воздвиженка, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Даченское, Новый Труд, Волково, Соленое, Новооленовка, Нововасильевка, Шевченко, Котлино и Новоелизаветовка.
На Кураховском направлении Силы обороны отбили 20 атак. Основные усилия враг сосредотачивал в районах населенных пунктов Украинка, Славянка, Петропавловка, Курахово и Дачное.
На Времовском направлении противник совершил 20 штурмов наших позиций неподалеку населенных пунктов Константинопольское, Янтарное, Успеновка, Константинополь и Привольное. Привлекал для ударов на направлении бомбардировочную авиацию.
На Приднепровском направлении Силы обороны успешно отбили две российские атаки.
На Ореховском, Гуляйпольском направлениях враг активных действий не проводил.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф применяет артиллерию по районам украинских населенных пунктов, проводит разведывательную деятельность.
Продолжается операция в Курской области. Наши воины за минувшие сутки отбили 46 вражеских атак на данном направлении. Кроме того, враг нанес 266 артиллерийских обстрелов.
Силы обороны Украины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.
В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 2010 человек. Также украинские воины обезвредили семь танков, 22 боевые бронированные машины, 44 артиллерийские системы, 31 БпЛА оперативно-тактического уровня, 141 единицу автомобильной техники оккупантов.
Ранее РБК-Украина писало о том, что применяя авиацию, оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Курахово.
Также известно, что враг сосредотачивает основные наступательные усилия на Покровском, Кураховском и Времовском направлениях, а также активно атакует на Лиманском.
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