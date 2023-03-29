Ворог засів глибоко в обороні та зменшив обстріли: Сили оборони про ситуацію на півдні

Окупаційні війська не вдаються до активних дій на півдні та засіли глибоко в обороні. Також спостерігається зменшення ворожих обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня Наталію Гуменюк в ефірі "24 каналу".

"На півдні ситуація залишається стабільно складною, але вона під контролем Сил оборони. Оскільки ворог засів глибоко в обороні. Зокрема, активних дій не спостерігається, а те, що вони продовжують обстріли, то навіть ці показники суттєво знизилися", - розповіла Гуменюк.

За її словами причиною тому є бойова робота українських захисників.

"Це наша методична робота по зачищенню смуги, яку ми проводимо вже протягом довгого часу, дає свої результати. Зокрема і те, що ми знищили певну частину логістики ворожого угрупування. Тримаємо під суттєвим вогневим контролем транспортні шляхи, якими б вони могли гіпотетично оновлювати цю логістику, але зараз не можуть", - пояснила Гуменюк.

Вона навела приклад, що за минулу добу на вказаному напрямку було близько 30 обстрілів, хоча раніше мова могла йти про 70 - 100 за добу.

"Також підтверджено збиття БПЛА типу "Орлан-10", який намагався збирати дані. Є й підтвердження знищення кількох одиниць автобронетехніки, якою намагалися переміщати артустановки. Ось така навіть невеличка робота дає суттєві результати", - зазначила Гуменюк.

Нагадаємо, раніше в Силах оборони розповідали про роботу над зачисткою від окупантів 20-кілометрової зони лівобережжя Дніпра на півдні України.

Також повідомлялося, що російські окупанти стали відчувати втрату позицій на Лівобережжі та облаштовують на півдні нові рубежі оборони подалі від лінії фронту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.