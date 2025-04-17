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РФ вдарила по Миколаєву невідомим дроном: у місті пожежа

Четвер 17 квітня 2025 20:37
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РФ вдарила по Миколаєву невідомим дроном: у місті пожежа Ілюстративне фото: РФ вдарила по Миколаєву дроном 17 квітня (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Наталія Кава

Російська армія ввечері четверга, 17 квітня, завдала удару по місту Миколаїв. Атаку було завдано невідомим дроном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.

"Прильот реактивного БпЛА невідомого типу. Попередньо без постраждалих. На місці пожежа, служби ліквідовують", - повідомив Кім.

За словами Миколаївського міського голови Олександра Сєнкевича, на місці влучання працюють всі необхідні служби працюють.

"Попередньо - без постраждалих. Житловий сектор не пошкоджено. Друзі, бережіть себе і не нехтуйте тривогами", - повідомив він.

Обстріли України

Нагадаємо, останнім часом російська армія збільшила кількість обстрілів цивільної інфраструктури України.

Одними з найбільш трагічних стали удари РФ по Кривому Рогу та місту Суми.

У п'ятницю, 4 квітня, зазнав удару з боку російських військ. Росіяни атакували місто балістичною ракетою, а через декілька годин атакували дронами. За останніми даними, внаслідок атаки загинули 19 осіб, ще 68 - дістали поранення.

У 13 квітня, у Вербну неділю, російські окупанти запустили по Сумах дві балістичні ракети - вони вибухнули в центрі міста, де було багато мирних жителів.

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Миколаїв Війна в Україні Атака дронів
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