РФ вдарила по Миколаєву невідомим дроном: у місті пожежа
Російська армія ввечері четверга, 17 квітня, завдала удару по місту Миколаїв. Атаку було завдано невідомим дроном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.
"Прильот реактивного БпЛА невідомого типу. Попередньо без постраждалих. На місці пожежа, служби ліквідовують", - повідомив Кім.
За словами Миколаївського міського голови Олександра Сєнкевича, на місці влучання працюють всі необхідні служби працюють.
"Попередньо - без постраждалих. Житловий сектор не пошкоджено. Друзі, бережіть себе і не нехтуйте тривогами", - повідомив він.
Обстріли України
Нагадаємо, останнім часом російська армія збільшила кількість обстрілів цивільної інфраструктури України.
Одними з найбільш трагічних стали удари РФ по Кривому Рогу та місту Суми.
У п'ятницю, 4 квітня, зазнав удару з боку російських військ. Росіяни атакували місто балістичною ракетою, а через декілька годин атакували дронами. За останніми даними, внаслідок атаки загинули 19 осіб, ще 68 - дістали поранення.
У 13 квітня, у Вербну неділю, російські окупанти запустили по Сумах дві балістичні ракети - вони вибухнули в центрі міста, де було багато мирних жителів.
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