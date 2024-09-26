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Ворог запустив ударні дрони з півдня: в низці областей України оголосили тривогу

Фото: у деяких областях України оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У деяких областях України пізно ввечері 26 вересня була оголошена повітряна тривога. Вона пов'язана із загрозою ворожих ударних безпілотників, що були запущені противником з південного напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України.

Військові попередили про можливу роботу сил та засобів протиповітряної оборони через дрони-камікадзе російських загарбників у регіонах, де фіксується така загроза.

"Увага! Херсонська та Миколаївська область - загроза застосування ударних БпЛА! Можлива робота ППО", - йдеться в заяві Повітряних сил.

Крім того, військові пізніше повідомили про аналогічну загрозу й для Дніпропетровської області, де також можлива бойова робота через "Шахеди".

Додамо, що у Повітряних силах також інформували про ракетну небезпеку для Сумської, Харківської та Донецької облей.

Де зараз оголошена повітряна тривога:

Повітряні атаки РФ по Україні

Нагадаємо, російські загарбники завдають повітряних ударів по населених пунктах України практично регулярно. Так, наприклад, минулої ночі окупанти завдали комбінованого удару по Україні, випустивши 6 ракет та 78 "Шахедів". Сили ППО ЗСУ знищили більшість ворожих цілей.

Детальніше про наслідки нічної атаки у ніч проти 26 вересня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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ППОПовітряна тривогаАтака дронів