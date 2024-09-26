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Враг запустил ударные дроны с юга: в ряде областей Украины объявили тревогу

Фото: в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В некоторых областях Украины поздно вечером 26 сентября была объявлена воздушная тревога. Она связана с угрозой вражеских ударных беспилотников, запущенных противником с южного направления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Военные предупредили о возможной работе сил и средств противовоздушной обороны из-за дронов-камикадзе российских захватчиков в регионах, где фиксируется угроза.

"Внимание! Херсонская и Николаевская область - угроза применения ударных БПЛА! Возможна работа ПВО", - говорится в заявлении Воздушных сил.

Кроме того, военные позже сообщили об аналогичной угрозе и для Днепропетровской области, где также возможна боевая работа из-за "Шахедов".

Добавим, что в Воздушных силах также информировали о ракетной опасности для Сумской, Харьковской и Донецкой облей.

Где сейчас объявлена воздушная тревога:

Воздушные атаки РФ по Украине

Напомним, российские захватчики наносят воздушные удары по населенным пунктам Украины практически регулярно. Так, например, минувшей ночью оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине, выпустив 6 ракет и 78 "Шахедов". Силы ПВО ВСУ уничтожили большинство вражеских целей.

Детальнее о последствиях ночной атаки в ночь на 26 сентября - читайте в материале РБК-Украина.

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ПВОВоздушная тревогаАтака дронов