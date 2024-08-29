Атака "Шахедами". Як РФ дронами "виманює" ППО та скільки вони здатні кружляти над Україною

Детальніше про мету російських атак "Шахедами" та скільки максимально ці дрони можуть перебувати в повітрі - в коментарі РБК-Україна пояснив авіаексперт, провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету (НАУ) Валерій Романенко.

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Яка дальність "Шахеда" та скільки він може перебувати в повітрі

За словами експерта, мова йде про реалізацію тактико-технічних характеристик цих безпілотних літальних апаратів. Він зазначив, зафіксована дальність "Шахеда" становить 1500 км. Хоча іранці при цьому пишуть про 2000 км.

"Навіть якщо ми говоримо про 1500 км, то крейсерська швидкість "Шахеда" становить десь 180 км/год. При цьому в настановах для розрахунків мобільних вогневих груп написана швидкість у 185 км/год. Але іранці ж пишуть, що вона до 200 км/год може бути. Якщо ми візьмемо дальність 1500 км і поділимо на швидкість у 200 км/год, то отримуємо 7,5 годин у повітрі", - пояснює Романенко.

У випадку запуску з мису Чауда у тимчасово окупованому Криму, цей дрон летить десь 1,5 год до нашого узбережжя. Після чого оголошується повітряна тривога і далі він 6 годин може кружляти по Україні.

При цьому профільне видання Defence Express пише, що у західних джерелах також зустрічається оцінка дальності польоту Shahed-136 у 2500 км, що при аналогічній крейсерській швидкості означає час у польоті до майже 14 годин. Романенко своєю чергою зауважує - можна "погратися" з кількістю бойової частини та палива на борту БПЛА. Наприклад, можна зменшити кількість вибухівки й збільшити кількість палива, аби "Шахед" перебував у повітрі довше.

"Я не знаю, звідки взялася цифра у 2500 км, але й іранці не оприлюднювали тактико-технічні характеристики. США точно зафіксували дальність 1500 км. Щоб досягти більш високих даних, то були повідомлення, що іранці зменшували бойову частину і за рахунок цього збільшували кількість палива. І тоді дійсно дальність може бути ще підвищена на 500 км", - каже співрозмовник.

Основне завдання "Шахедів" у масованих атаках

За його словами, основне завдання "Шахедів" - це відволікання на себе засобів протиповітряної оборони. Тобто, щоб змусити українських військових використовували ракети для їх знищення.

"Якщо взяти інфографіку польотів, можна побачити, що вони кружляли по Україні, виконуючи цю свою основну функцію. Ну а в результаті на кінцевому етапі вони влучали/не влучали, були збиті, якщо залишалися цілими, то кудись падали, щось уражали", - нагадує Романенко.

При цьому час від часу можна побачити у зведеннях Повітряних сил, що та чи інша кількість ворожих БПЛА "була локаційно втрачена". Тобто, як пояснив експерт, "Шахеди" літають за програмою, а коли попадають в зону активної постановки радіоперешкод, можуть втрачати орієнтацію. І якщо після цього вони не здатні виявити своє місцезнаходження в них закінчується паливо, то вони просто падають. Тому їх інколи й не можуть знайти.

Він навів приклад, що на території Польщі досі не можуть знайти безпілотник, який залетів на польську під час масованої атаки Росії по Україні 26 серпня.

Що стосується запасів "Шахедів" у росіян, то, на жаль, в них їх вистачає. Співрозмовник нагадав, як у РФ оголосили ще до кінця минулого року, що вони будуть випускати таких дронів у кількості 5000 на рік. А якщо поділити цю кількість на 12, то місячна норма дорівнюватиме приблизно 416 одиницям.

Скільки може тривати повітряний терор і до чого тут "Гербери"

Варто звернути увагу, що для задач з відволікання ворог може застосувати й спеціальні дрони типу "Гербера", які не несуть ані серйозного розвідувального обладнання, ані якоїсь бойової частини. Тому їх завдання лише летіти за програмою і відволікати ППО від реальних об'єктів.

"І от якщо "Шахеди" відволікають від крилатих ракет, то "Гербери" відволікають від себе крилаті ракети і "Шахеди". При тому, що "Гербери" взагалі можуть не знайти, вони мають значно меншу вагу та дальність. Припустімо, якщо такий дрон впаде в лісі, то може просто висіти на дереві і його ніхто не знайде", - зазначив Романенко.

На уточнююче питання РБК-Україна, скільки ще агресор може здійснювати такий повітряний терор, він відповів, що це може відбуватися тривалий час, якщо російському місті Єлабуга, де знаходиться так звана особлива економічна зона "Алабуга", налагоджене серійне виробництво дронів-камікадзе.

Як Україна бореться з дронами й чому "Шахеди" почали літати вище

Водночас співрозмовник звертає увагу, що українські Сили оборони своєю чергою отримують від партнерів все більше і більше антишахедних засобів. Як от нещодавно стало відомо, що Нідерланди до кінця року передадуть Україні 51 радар спостереження за безпілотниками. Крім того, Київ отримує від Вашингтона все нові й нові системи з дешевими ракетами вартістю 25 тисяч доларів, які мають лазерне наведення.

"Вони створені на базі некерованої ракети Hydra. Туди вставляється центральна частина, яка перетворює її на керовану ракету з лазерним наведенням. І нам поставляється обладнання, чи разом з пікапами, або ми вже на свої пікапи встановлюємо ці системи з пусковою установкою. І такі самі ракети будуть поставлятися для F-16. Для того, щоб власне ці ракети використовувати для всіх видів безпілотників", - розповідає Романенко.

До того ж українські оборонці стараються бити по БПЛА не високовартісними ракетами. Зокрема для цього залучаються мобільні групи, зенітки Gepard, й купа артилерійських систем з радіолокаційним або оптоелектронним наведенням. Такі як Skynex, Slinger тощо.

Втім, є й проблема. Вона полягає в тому, що росіяни запускають "Шахеди" на висоті понад 500 метрів. І тоді мобільні групи з кулеметами вже не здатні їх дістати.

"Якщо спочатку "Шахеди" притискалися до землі, щоб їх не бачили радари, то зараз вони несуть серйозні втрати від мобільних вогневих груп. Тому вони інколи підіймають "Шахеди" й на 1000 метрів, нехтуючи тим, що радари будуть їх чітко бачити на всій території України. Але за рахунок того, що мобільні групи їх не дістануть, вони вирішили таким чином розв'язати це питання", - додав експерт.