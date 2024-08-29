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Враг запустил "Шахеды" по Украине с юга: где есть угроза ударов

Четверг 29 августа 2024 23:10
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Враг запустил "Шахеды" по Украине с юга: где есть угроза ударов Фото: в нескольких областях Украины объявлена тревога из-за атаки "Шахедов" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты вечером 29 августа запустили ударные беспилотники по Украине для очередной атаки. В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что дроны-камикадзе противника вошли в воздушное пространство Украины с южного направления. Сначала об угрозе "Шахедов" предупреждали жителей Запорожской и Днепропетровской областей.

"Внимание! Вражеские БПЛА на севере Запорожской области и на юге Днепропетровской области. Курс - на Кривой Рог", - проинформировали военные в 22:52.

Так, в Воздушных силах призывают жителей Кривого Рога находиться в укрытиях из-за приближающихся к городу "Шахедов".

Кроме того, группа дронов-камикадзе противника из Запорожской области двигается на север Херсонской области.

Позже военные рассказали, что вражеские дроны-камикадзе из Херсонской области направляются в Николаевскую область, двигаются на запад. Кроме того, "Шахеды" из Запорожской области двигаются в Днепропетровскую область курсом на Днепр.

Добавим, перед этим военные фиксировали активность вражеской тактической авиации над акваторией Азовского моря и на северо-восточном направлении. И предупреждали об угрозе авиаударов для прифронтовых областей.

Сейчас карта воздушной тревоги в Украине выглядит так:

Враг запустил &quot;Шахеды&quot; по Украине с юга: где есть угроза ударов

Атаки "Шахедов" по Украине

Напомним, российские оккупанты регулярно применяют ударные беспилотники иранского производства типа "Шахед" (росармия маркирует их как "Герани") для атак по территории Украины.

Так, например, вчера вечером, ночью и утром противник запустил 74 таких дрона-камикадзе, а также несколько ракет. Силами и средствами ПВО ВСУ были уничтожены две ракеты Х-59/69 и 60 "Шахедов". Еще 14 дронов были локационно потеряны, они упали на территории Украины.

Ранее авиаэксперт Валерий Романенко рассказал РБК-Украина, как Россия дронами "выманивает" ПВО и сколько они способны кружить над Украиной.

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Воздушная тревога Атака дронов
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