Ворог запустив "Шахеди" по Україні: де загроза ударів

Атака на Україну

Зауважимо, що у ніч на 25 травня Росія здійснила одну з наймасштабніших повітряних атак на Україну, випустивши сотні дронів і майже 70 ракет.

Зокрема під час атаки вибухи було зафіксовано в кількох регіонах країни - зокрема в Києві, Харкові, Конотопі, Сумах, Тернополі, Миколаєві, Одесі, Чернігові та Запорізькій області.

РБК-Україна в окремому матеріалі зібрало усі деталі про комбіновану повітряну атаку РФ у ніч проти 25 травня.

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