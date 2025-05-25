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Враг запустил "Шахеды" по Украине: где угроза ударов

Фото: враг запустил по Украине "Шахеды" (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные снова запустили по Украине дроны-камикадзе "Шахед". В ряде областей уже объявлена воздушная тревога, есть риск ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Украины.

В 21:29 Воздушные Силы сообщили об активности вражеских ударных дронов в нескольких регионах Украины:

  • в Запорожской области зафиксировано движение дронов с юго-востока в северном направлении,
  • в восточной части Днепропетровской области дроны движутся на север и северо-запад,
  • на севере Херсонской области зафиксировано движение дронов в северо-западном направлении,
  • в восточных районах Харьковской области дроны направляются на север и юго-запад,
  • в северной и центральной части Сумской области зафиксировано движение дронов в юго-западном направлении.

Позже приближение вражеских ударных дронов было обнаружено в районе Запорожья и Кривого Рога.

Около 22:00 новые группы вражеских БпЛА заходили в воздушное пространство:

  • Запорожской области со временно оккупированных территорий региона;
  • Харьковской области - со временно оккупированной Луганской области;
  • Херсонской области - из оккупированных районов области;
  • в Сумскую область - из Курской и Брянской областей РФ.

По состоянию на 22:21 российские "Шахеды" двигались:

  • несколько групп на севере Сумской и Черниговской областей, курсом на юго-запад;
  • в центре Харьковской, курсом на Полтавскую область;
  • на юге Полтавской области, курсом на северо-запад;
  • на севере Донецкой области, курсом на Харьковскую область;
  • в центре Днепропетровской области, курсом на Днепр, Павлоград и Каменское;
  • на севере Запорожской области, курсом на Днепропетровскую область;
  • несколько групп на севере Херсонской области, курсом на Никополь и Николаев;
  • новая группа с Черного моря, курсом на Одессу.

В 22:33 военные сообщили о движении группы БпЛА с Черного моря курсом на Николаевщину.

В 22:53 зафиксированы новые группы дронов из Курской области на Сумскую область.

В 23:00 Воздушные силы сообщили о движении вражеских БпЛА:

  • на Чернигов с востока;
  • на Сумы с востока;
  • на Одессу с севера;
  • на Днепр с востока;
  • на Кременчуг с юга;
  • на Черкассы с юга.

В 23:07 объявлена воздушная тревога в Киевской области.

По состоянию на 22:35 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Атака на Украину

Заметим, что в ночь на 25 мая Россия осуществила одну из самых масштабных воздушных атак на Украину, выпустив сотни дронов и почти 70 ракет.

В частности во время атаки взрывы были зафиксированы в нескольких регионах страны - в частности в Киеве, Харькове, Конотопе, Сумах, Тернополе, Николаеве, Одессе, Чернигове и Запорожской области.

РБК-Украина в отдельном материале собрало все детали о комбинированной воздушной атаке РФ в ночь на 25 мая.

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