Ворог залишив залізничників в окупації без зарплат, - ЦНС

Інформаційний ресурс наголосив, що Кремль захопивши залізничну інфраструктуру на українських територіях, які в окупації, місяцями не виплачує заробітну плату місцевим залізничникам, які не виїхали з регіону. Як наслідок, створений залізничний окупаційний оператор не доукомплектований працівниками.

Водночас, поки пропаганда РФ обіцяє відновити пасажирське сполучення, ворог використовує залізниці суто з військовою метою. Ба більше, окупанти перетворили депо на ремонтні бази пошкодженої техніки.