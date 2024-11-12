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Враг оставил железнодорожников в оккупации без зарплат, - ЦНС

Фото: железнодорожники не получают деньги месяцами (GettyImages)
Автор: Эдуард Ткач

На временно оккупированных территориях враг не платит деньги железнодорожникам. В связи с этим растет задолженность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Информационный ресурс подчеркнул, что Кремль захватив железнодорожную инфраструктуру на украинских оккупационных территориях, месяцами не выплачивает заработную плату местным железнодорожникам, которые не выехали из региона. Как следствие, созданный железнодорожный оккупационный оператор не доукомплектован работниками.

В то же время, пока пропаганда РФ обещает восстановить пассажирское сообщение, враг использует железные дороги исключительно для военных целей. Более того, оккупанты превратили депо в ремонтные базы поврежденной техники.

Напомним, в августе Центр национального сопротивления сообщал, что российские захватчики систематически не выплачивают зарплаты бюджетникам в оккупированном Луганске. В частности, проблема коснулась водителей трамваев и троллейбусов.

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