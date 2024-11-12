Враг оставил железнодорожников в оккупации без зарплат, - ЦНС

Информационный ресурс подчеркнул, что Кремль захватив железнодорожную инфраструктуру на украинских оккупационных территориях, месяцами не выплачивает заработную плату местным железнодорожникам, которые не выехали из региона. Как следствие, созданный железнодорожный оккупационный оператор не доукомплектован работниками.

В то же время, пока пропаганда РФ обещает восстановить пассажирское сообщение, враг использует железные дороги исключительно для военных целей. Более того, оккупанты превратили депо в ремонтные базы поврежденной техники.