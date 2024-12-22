Ворог залишив працівників Бердянського порту без зарплат, - ЦНС

Робітники Бердянського порту залишились без зарплат. Російські окупанти не виплачують кошти вже три місяці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).
Інформаційний ресурс зазначив, що поки російська пропаганда розповідає про "покращення" з приходом загарбників, реальність дещо інша. На тимчасово окупованій території регіону продовжується гуманітарна криза, яка робить мешканців все більш залежними від політики Кремля.
Таким чином, в захопленому росіянами Бердянську працівники порту не отримують заробітну плату. Ба більше, сам Бердянській порт, як і сусідній у Маріуполі, фактично стоїть.
"Час від часу порти вивозять награбоване зерно, але сумарний вантажообіг складає за рік сотні тисяч тонн, що є мізером з мільйонами до 2022 року", - йдеться у повідомленні.
У ЦНС додали, що ці цифри говорять про справжню економічну ситуацію на тимчасово окупованих територіях України.
Нагадаємо, у листопаді ресурс повідомляв, що ворог місяцями не платить гроші залізничникам, які залишилися в окупації. У зв'язку з цим зростає заборгованість.
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