Враг оставил работников Бердянского порта без зарплат, - ЦНС

Информационный ресурс отметил, что пока российская пропаганда рассказывает об "улучшении" с приходом захватчиков, реальность несколько иная. На временно оккупированной территории региона продолжается гуманитарный кризис, который делает жителей все более зависимыми от политики Кремля.

Таким образом, в захваченном россиянами Бердянске работники порта не получают заработную плату. Более того, сам Бердянской порт, как и соседний в Мариуполе, фактически стоит.

"Время от времени порты вывозят награбленное зерно, но суммарный грузооборот составляет за год сотни тысяч тонн, что является мизером с миллионами до 2022 года", - говорится в сообщении.

В ЦНС добавили, что эти цифры говорят о настоящей экономической ситуации на временно оккупированных территориях Украины.