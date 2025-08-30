Ворог втратив за добу 850 окупантів, багато дронів і артилерії, - Генштаб

Російські окупанти за останню добу, з 29 на 30 серпня, втратили ще 850 окупантів. Також ЗСУ знищили 316 дронів і майже 50 артилерійських систем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 30 серпня 2025 року орієнтовно склали:
Нагадаємо, станом на вечір 29 серпня на фронті було зафіксовано 120 бойових зіткнень. Найбільше боїв було на Лиманському та Покровському напрямках, а саме - 25 і 33.
Детальніше про повний звіт Генерального штабу ЗСУ - читайте в матеріалі РБК-Україна.