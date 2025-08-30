UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Ворог втратив за добу 850 окупантів, багато дронів і артилерії, - Генштаб

Фото: ЗСУ продовжують мінусувати особовий склад та техніку противника (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Маловічко Юлія

Російські окупанти за останню добу, з 29 на 30 серпня, втратили ще 850 окупантів. Також ЗСУ знищили 316 дронів і майже 50 артилерійських систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 30 серпня 2025 року орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 1 081 330 (+850) осіб ліквідовано;
  • танків - 11 149 (+6) од;
  • бойових броньованих машин - 23 210 (+19) од;
  • артилерійських систем - 32 172 (+47) од;
  • РСЗВ - 1476 од;
  • засоби ППО - 1213 од;
  • літаків - 422 од;
  • гелікоптерів - 340 од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня - 54 691 (+316);
  • крилаті ракети - 3626;
  • кораблі /катери - 28 од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 60 222 (+106) од;
  • спеціальна техніка - 3952.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, станом на вечір 29 серпня на фронті було зафіксовано 120 бойових зіткнень. Найбільше боїв було на Лиманському та Покровському напрямках, а саме - 25 і 33.

Детальніше про повний звіт Генерального штабу ЗСУ - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Генштаб ВСУВійна в Україні