Ворог втратив за добу 850 окупантів, багато дронів і артилерії, - Генштаб

Ситуація на фронті

Нагадаємо, станом на вечір 29 серпня на фронті було зафіксовано 120 бойових зіткнень. Найбільше боїв було на Лиманському та Покровському напрямках, а саме - 25 і 33.

Детальніше про повний звіт Генерального штабу ЗСУ - читайте в матеріалі РБК-Україна.