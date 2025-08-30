Враг потерял за сутки 850 оккупантов, много дронов и артиллерии, - Генштаб

Ситуация на фронте

Напомним, по состоянию на вечер, 29 августа, на фронте было зафиксировано 120 боевых столкновений. Больше всего боев было на Лиманском и Покровском направлениях, а именно - 25 и 33.

Подробнее о полной сводке Генерального штаба ВСУ - читайте в материале РБК-Украина.