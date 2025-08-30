Враг потерял за сутки 850 оккупантов, много дронов и артиллерии, - Генштаб

Российские оккупанты за последние сутки, с 29 на 30 августа, потеряли еще 850 оккупантов. Также ВСУ уничтожили 316 дронов и почти 50 артиллерийских систем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 30 августа 2025 года ориентировочно составили:
Напомним, по состоянию на вечер, 29 августа, на фронте было зафиксировано 120 боевых столкновений. Больше всего боев было на Лиманском и Покровском направлениях, а именно - 25 и 33.
