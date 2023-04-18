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Ворог втратив близько двох рот за добу. РФ намагається взяти під контроль Донецьку область

Фото: за добу в Донецькій області окупанти вбитими та пораненими втратили близько двох рот солдатів (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Попри значні втрати, російські війська намагаються взяти під повний контроль Донецьку область. За добу противник не дорахувався вбитими та пораненими близько двох рот росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram бригадного генерала, командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

"Втрати ворога вбитими та пораненими склали близько двох рот. Знищено та пошкоджено 8 одиниць військової техніки противника. Зокрема, танк, БМП, БТР, МТЛБ, БПЛА “Орлан-10”", - розповів він.

Він додав, що противник, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку область, продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

"Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ. Протягом минулої доби ворог 31 раз атакував наші позиції. Успіху не мав - відійшов", - розповів Тарнавський.

Командувач зазначив, що застосовуючи танки, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію ворог обстрілює позиції наших підрозділів та населені пункти, що межують з лінією зіткнення.

"Для коригування вогню артилерії противник використовує БПЛА. Загалом, на таврійському напрямку протягом доби зафіксовано 362 обстріли", - констатував він.

Як повідомлялось, за словами командувача Сухопутних військ генерал-полковника Олександра Сирського, російська армія посилює обстріли артилерію та авіацією на Бахмутському напрямку. Окупанти перетворюють Бахмут на руїну.

Зокрема, українські прикордонники показали, як відбуваються вуличні бої у Бахмуті. Захисники заявили, що ворог змінює тактику.

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