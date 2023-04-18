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Враг потерял около двух рот за сутки. РФ пытается взять под контроль Донецкую область

Фото: за сутки в Донецкой области оккупанты убитыми и раненными потеряли около двух рот солдат (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Несмотря на большие потери, российские войска пытаются взять под полный контроль Донецкую область. За сутки противник не досчитался убитыми и ранеными около двух рот россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram бригадного генерала, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

"Потери врага убитыми и ранеными составили около двух рот. Уничтожены и повреждены 8 единиц военной техники противника. В частности, танк, БМП, БТР, МТЛБ, БПЛА "Орлан-10"", - рассказал он.

Он добавил, что противник, пытаясь взять под полный контроль Донецкую область, продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Авдеевском и Марьинском направлениях.

"Активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ударов по позициям наших войск. За прошедшие сутки враг 31 раз атаковал наши позиции. Успеха не было - отошел", - рассказал Тарнавский.

Командующий отметил, что, применяя танки, реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию, враг обстреливает позиции наших подразделений и населенные пункты, граничащие с линией столкновения.

"Для корректировки огня артиллерии противник использует БПЛА. В целом, на таврическом направлении в течение суток зафиксировано 362 обстрела", - констатировал он.

Как сообщалось, по словам командующего Сухопутными войсками генерал-полковника Александра Сырского, российская армия усиливает обстрелы артиллерию и авиацией на Бахмутском направлении. Оккупанты превращают Бахмут в руину.

В частности, украинские пограничники показали, как проходят уличные бои в Бахмуте. Защитники заявили, что враг меняет тактику.

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