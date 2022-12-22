Ворог всю ніч бив по Дніпропетровській області з РСЗВ: поранена дитина

Російські війська всю ніч обстрілювали Нікопольський район на Дніпропетровщині. Ворог випустив понад 50 снарядів, внаслідок чого поранено 8-річну дитину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко.
"Росіяни всю ніч тероризували дві громади Нікопольщини – Червоногригорівську та Марганецьку. Випустили по мирних жителях понад 50 снарядів. У Марганці постраждала 8-річна дівчинка. Вночі її госпіталізували. Медики надали допомогу та вранці дитину виписали", - розповів він.
При цьому, за словами Резніченка, внаслідок ударів у місті пошкоджено до двадцяти приватних будинків та господарських будівель, кілька автомобілів та чотири електромережі.
Тим часом у Червоногригорівській громаді окупанти зруйнували один будинок, ще 20 зазнали пошкоджень. Також постраждали десяток господарських будівель, автомобілі та шість ліній електропередач.
Фото: наслідки російської атаки на Дніпропетровську область вночі 22 грудня (t.me/dnipropetrovskaODA)
Нагадаємо, цієї ночіросійські солдати знову обстріляли Очаків на Миколаївщині. Цього разу було завдано ракетного удару.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .