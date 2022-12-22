Росіяни вночі знову вдарили по Очакову: ракета поцілила у будинок (фото)

У ніч на четвер, 22 грудня, російські солдати знову обстріляли Очаків Миколаївської області. Цього разу було завдано ракетного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Нацполіції в Миколаївській області Сергія Шайхета.

На цей раз, за його словами, обійшлося без жертв.

"Вночі знову відбулись обстріли м. Очаків, цього разу ракетами, попередньо «Онікс», знову по цивільному будинку", - розповів він.

Нагадаємо, у Кривому Розі сьогодні, 21 грудня повідомили про звуки вибухів. Також їх чули і в Очакові Миколаївської області. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про двох поранених - мати та дитину. Пізніше інформацію щодо постраждалих було уточнено - поранення отримали 10-річний хлопчик, 41-річний чоловік і 74-річна жінка. Вчора окупанти вдарили по Очакову зі ствольної артилерії.

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