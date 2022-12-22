ua ru
Чт, 22 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни вночі знову вдарили по Очакову: ракета поцілила у будинок (фото)

Новость на русском →
Очаків, Четвер 22 грудня 2022 08:23
Росіяни вночі знову вдарили по Очакову: ракета поцілила у будинок (фото) Фото: росіяни вночі знову вдарили по Очакову (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У ніч на четвер, 22 грудня, російські солдати знову обстріляли Очаків Миколаївської області. Цього разу було завдано ракетного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Нацполіції в Миколаївській області Сергія Шайхета.

"Вночі знову відбулись обстріли м. Очаків, цього разу ракетами, попередньо «Онікс», знову по цивільному будинку", - розповів він.

На цей раз, за його словами, обійшлося без жертв.

Нагадаємо, у Кривому Розі сьогодні, 21 грудня повідомили про звуки вибухів. Також їх чули і в Очакові Миколаївської області. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про двох поранених - мати та дитину. Пізніше інформацію щодо постраждалих було уточнено - поранення отримали 10-річний хлопчик, 41-річний чоловік і 74-річна жінка. Вчора окупанти вдарили по Очакову зі ствольної артилерії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаївська область Обстріл вибухи
NEWS
Зеленський зустрівся з Байденом: основні заяви
Зеленський зустрівся з Байденом: основні заяви
DAILY
Афери під час війни. Як шахраї наживаються на українцях і що кажуть у Нацполіції
Юлія Акимовакоресподент Афери під час війни. Як шахраї наживаються на українцях і що кажуть у Нацполіції