RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Враг всю ночь бил по Днепропетровской области из РСЗО: ранен ребенок

Фото: враг всю ночь бил по Днепропетровской области из РСЗО (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска всю ночь обстреливали Никопольский район Днепропетровской области. Враг выпустил более 50 снарядов, вследствие чего ранен 8-летний ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Россияне всю ночь терроризировали две общины Никопольщины – Красногригорьевскую и Марганецкую. Выпустили по мирным жителям более 50 снарядов. В Марганце пострадала 8-летняя девочка. Ночью ее госпитализировали. Медики оказали помощь и утром ребенка выписали", - рассказал он.

При этом, по словам Резниченко, вследствие ударов в городе повреждены до двадцати частных домов и хозяйственных построек, несколько автомобилей и четыре электросети.

Тем временем в Красногригорьевской общине оккупанты разрушили один дом, еще 20 получили повреждения. Также пострадали десяток хозяйственных построек, автомобили и шесть линий электропередач.

Фото: последствия российской атаки на Днепропетровскую область ночью 22 декабря (t.me/dnipropetrovskaODA)

Напомним, этой ночью российские солдаты снова обстреляли Очаков Николаевской области. На этот раз был нанесен ракетный удар.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская областьВойна в Украине